Глава Пентагона рассказал, что американцы не понимали и не ожидали в Афганистане

18:50 Источник: Интерфакс

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что в армейском командовании США неверно оценивали обстановку в Афганистане и не ожидали молниеносной победы там этим летом движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Нам нужно признать неприятную правду: мы не до конца понимали глубину испорченности и слабость афганского руководства. Мы не осознавали разрушительный эффект частых и необъяснимых смен президентом Гани своих военачальников. Мы не ожидали эффекта "снежного кома", вызванного сделками, которые командиры талибов заключали с местными лидерами на фоне подписания Дохийского соглашения (между США и талибами - ИФ)", - заявил Остин на слушаниях комитета Сената США по вооруженным силам.

"То, что афганская армия, которую мы вместе с партнерами, готовили, попросту растворилась, причем нередко даже не пытаясь оказать сопротивление неприятелю, стало для нас сюрпризом. Было бы нечестным утверждать обратное", - сказал Остин.

