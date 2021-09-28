Глава Пентагона рассказал, что американцы не понимали и не ожидали в Афганистане
18:50 28.09.2021 Источник: Интерфакс
Министр обороны США Ллойд Остин признал, что в армейском командовании США неверно оценивали обстановку в Афганистане и не ожидали молниеносной победы там этим летом движения "Талибан" (запрещено в РФ).
"Нам нужно признать неприятную правду: мы не до конца понимали глубину испорченности и слабость афганского руководства. Мы не осознавали разрушительный эффект частых и необъяснимых смен президентом Гани своих военачальников. Мы не ожидали эффекта "снежного кома", вызванного сделками, которые командиры талибов заключали с местными лидерами на фоне подписания Дохийского соглашения (между США и талибами - ИФ)", - заявил Остин на слушаниях комитета Сената США по вооруженным силам.
"То, что афганская армия, которую мы вместе с партнерами, готовили, попросту растворилась, причем нередко даже не пытаясь оказать сопротивление неприятелю, стало для нас сюрпризом. Было бы нечестным утверждать обратное", - сказал Остин.
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