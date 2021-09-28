В Москве пройдет школьный Турнир имени М.В. Ломоносова
19:35 28.09.2021
В столице стартовал прием заявок на Турнир имени М.В. Ломоносова, в котором могут принять участие учащиеся 6-11 классов. Турнир будет проводиться в онлайн-формате 3 октября с 7:00 до 15:00. Зарегистрироваться можно до 1 октября. Организаторами выступают Департамент образования и науки города Москвы и МГУ им. М.В. Ломоносова, а оператором – Центр педагогического мастерства.
Традиционно Турнир им. М.В. Ломоносова проводится перед началом олимпиадного сезона, что дает участникам возможность оценить свои силы в различных дисциплинах. В этом году он посвящен памяти своего основателя - математика и педагога Николая Константинова.
Конкурс состоит из восьми направлений: физики, математики, астрономии, литературы, истории, лингвистики, науки о Земле и химии, участники могут выбрать одну или несколько дисциплин. Итоги будут подводиться жюри как по отдельным направлениям, так и по достижениям в нескольких дисциплинах.
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