Талибы резко ограничили деятельность СМИ и свободу слова в Афганистане - правозащитники

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) резко ограничило деятельность СМИ и свободу слова в стране, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе правозащитной организации Human Rights Watch.

"Несмотря на обещания "Талибана" разрешить деятельность СМИ, "уважительно относящихся к исламским ценностям", новые [введенные талибами] правила ведут к удушению свободы СМИ в стране, - приводятся в пресс-релизе слова замдиректора азиатского департамента Human Rights Watch Патрисии Госсман. - Введенные "Талибаном" нормативные требования столь широки, что журналисты [вынуждены прибегать] к самоцензуре и опасаться того, что они могут оказаться в тюрьме".

Эти требования, как указывает правозащитная организация, не только запрещают публикацию сообщений, каким-либо образом "противоречащих принципам ислама" или способных "оскорбить видных деятелей страны", но и требуют получения предварительного одобрения со стороны властей или подтверждения того, что эти сообщения "не окажут негативного воздействия на общественное мнение". СМИ в Афганистане теперь надлежит "предоставлять детальные доклады" новым властям до того, как они опубликуют то или иное сообщение. В довершение ко всему, говорится в пресс- релизе, силы безопасности "Талибана" наделены правом задерживать журналистов при исполнении ими своих служебных обязанностей и даже подвергать их избиению.

"[Движение] Талибан" ясно дает понять, что оно не намерено допускать общественного контроля, - резюмирует Госсман. - Правительствам других стран следует направить послание о том, что отношение "Талибана" к СМИ будет оставаться основной проблемой, [определяющей их] отношение [к талибам] в будущем".