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НОВОСТИ

Союзами типа AUKUS Британия собирается в будущем противостоять "злонамеренным силам"

13:55 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания заинтересована в создании новых торговых, а также оборонных союзов по образцу партнерства с Австралией и США (AUKUS) в сфере безопасности. Как заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете "Санди таймс" новая глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, Лондон также стремится создать новый центр "экономического притяжения", чтобы противостоять влиянию авторитарных стран.

"Мы хотим сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, заключая больше соглашений в сферах экономики и безопасности. Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договоренности с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности столь же важных [для международной морской торговли] районов", - отметила Трасс

Трасс ушла от ответа на вопрос о том, направлена ли стратегия увеличения "экономической мощи" против Пекина, однако подчеркнула, что, с ее точки зрения, это лучший способ в долгосрочной перспективе противостоять "злонамеренным силам".

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