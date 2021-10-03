Союзами типа AUKUS Британия собирается в будущем противостоять "злонамеренным силам"
13:55 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы хотим сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, заключая больше соглашений в сферах экономики и безопасности. Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договоренности с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности столь же важных [для международной морской торговли] районов", - отметила Трасс
Трасс ушла от ответа на вопрос о том, направлена ли стратегия увеличения "экономической мощи" против Пекина, однако подчеркнула, что, с ее точки зрения, это лучший способ в долгосрочной перспективе противостоять "злонамеренным силам".
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