СК начал проверку после новых публикаций об издевательствах над осужденными под Саратовом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи в Саратовской области начали еще одну проверку после публикации в СМИ новых данных о совершении противоправных действий в отношении осужденных в тюремной больнице. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по его сведениям, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. В среду были опубликованы еще несколько видео.

"По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.