СК начал проверку после новых публикаций об издевательствах над осужденными под Саратовом
13:00 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи в Саратовской области начали еще одну проверку после публикации в СМИ новых данных о совершении противоправных действий в отношении осужденных в тюремной больнице. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по его сведениям, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. В среду были опубликованы еще несколько видео.
"По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
НОВОСТИ
- 12:32 06.10.2021
- Газ взорвался в жилом доме в Санкт-Петербурге, пострадал один человек - источник
- 12:20 06.10.2021
- В Москве выявили 3 589 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 06.10.2021
- Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $1900 за тыс. куб. м
- 12:00 06.10.2021
- В России зафиксировали 929 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 06.10.2021
- Ошибки Еврокомиссии стали одной из причин энергокризиса Евросоюза - премьер Венгрии
- 11:20 06.10.2021
- Южная Корея намерена усилить противоракетную оборону
- 11:05 06.10.2021
- ЕСПЧ взыскал с РФ 29 тыс. евро в пользу семьи подростка из-за избиения в полиции
- 11:00 06.10.2021
- Депутатский мандат Ревякиной, перешедший к Машкову, отдадут директору Государственного музея А. С. Пушкина
- 10:32 06.10.2021
- ЦБ с высокой вероятностью пересмотрит в сторону повышения прогноз по инфляции на 2021 г.
- 10:25 06.10.2021
- Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать