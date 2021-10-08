В Telegram запущены в тестовом режиме рекламные сообщения

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мессенджер Telegram ("Телеграм") запустил в тестовом режиме рекламные сообщения. Об этом сообщается в телеграм-канале "Код Дурова".



По данным канала, спонсируемые сообщения будут размещаться самим Telegram, а не администраторами каналов. Кроме того, на время тестирования только Telegram будет получать прибыль с размещения рекламы, а делиться доходами с владельцами каналов, где размещаются спонсируемые сообщения, Telegram будет лишь после того, как покроет основные расходы.



Кроме того, в мессенджере должен появиться специальный портал для покупки рекламы.



Уточняется, что мессенджер не будет собирать личные данные и предпочтения пользователей для отображения рекламы, также запрещено использовать внешние ссылки в рекламных сообщениях.



