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НОВОСТИ

В Telegram запущены в тестовом режиме рекламные сообщения

22:30 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мессенджер Telegram ("Телеграм") запустил в тестовом режиме рекламные сообщения. Об этом сообщается в телеграм-канале "Код Дурова".

По данным канала, спонсируемые сообщения будут размещаться самим Telegram, а не администраторами каналов. Кроме того, на время тестирования только Telegram будет получать прибыль с размещения рекламы, а делиться доходами с владельцами каналов, где размещаются спонсируемые сообщения, Telegram будет лишь после того, как покроет основные расходы.

Кроме того, в мессенджере должен появиться специальный портал для покупки рекламы.

Уточняется, что мессенджер не будет собирать личные данные и предпочтения пользователей для отображения рекламы, также запрещено использовать внешние ссылки в рекламных сообщениях.

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