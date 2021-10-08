Минобороны перезапустило БАМ
22:55 08.10.2021
В районах проведения мероприятийв населённых пунктах Дрогошевск, Тунгала, Огорон, Улак, Верхнезейск замминистра обороны проверил ход выполнения подготовительных работ по вырубке лесонасаждений в полосе отвода, восстановлению притрассовых автодорог, восстановлению мостов и укладке водопропускных труб.
Замминистра обороны проконтролировал выполнение основных видов работ по устройству земляного полотна (возведению насыпей и разработке выемок),работоспособность временных паромных переправ через водные преграды: реки Дугда (ширина 140 м), Нора (180 м) и Селемджа (180 м), Зейское водохранилище (1835 м), а также подготовку личного состава, военной и специальной техники, материальных средств к выполнению задач
в условиях низких температур.
Генерал армии Дмитрий Булгаков оценил ход работ
по совершенствованию блочно-модульных городков и их подготовку
к зимнему периоду, организацию коммунально-эксплуатационного, ресурсного, медицинского обеспечения, а также выполнение мероприятий
по техническому обслуживанию и ремонту технических средств. Всего
на участке БАМ задействовано 1700 личного состава и около 900 единиц автомобильной и специальной техники.
Первые поезда в тестовом режиме начнут движение на двух участках восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже до конца этого года, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе проверки.
«Все подготовительные работы выполнены. Сейчас самая главная задача - открыть уже рабочее движение на двух участках, достроить железную дорогу и начать движение поездов», - сказал замминистра.
«В 2022 году мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМ», - отметил замминистра.
В настоящее время, уточнил заместитель Министра обороны России, военные ведут работы на всей протяженности восточной ветки БАМа длинной 340 километров.
Все виды работ ведутся с опережением графиков. Выполнение задачи, поставленной президентом России по реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, организовано и находится на особом контроле. Всего к выполнению задачи привлечено 1700 человек личного состава и около 900 единиц специальной техники.
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