Маккартни возложил вину за распад The Beatles на Леннона

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из основателей английской рок-группы The Beatles Пол Маккартни считает, что причиной распада коллектива стало решение его коллеги Джона Леннона. Об этом бывший автор песен и басист ливерпульской четверки рассказал в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого были опубликованы в понедельник.

"Я не провоцировал распад [группы]. Это был наш Джонни. Я не тот человек, кто инициирует распад", - признался Маккартни. По словам музыканта, Леннон однажды зашел в комнату и сообщил, что покидает The Beatles. "И он сказал, что это довольно захватывающее, скорее похоже на развод", - заметил 79-летний Маккартни, добавив, что музыкантам осталось лишь "собирать осколки".

На вопрос о том, продолжила бы группа существовать, если бы Леннон тогда не ушел, Пол Маккартни ответил утвердительно. "Могла бы", - сказал он. Музыкант добавил, что время распада группы было "самым тяжелым периодом его жизни".

"Это была моя группа, моя работа, это было моей жизнью. Я хотел, чтобы это продолжалось. Я думал, что у нас получаются очень неплохие вещи - Abbey Road, Let It Be довольно хороши", - отметил он, говоря про два последних альбома коллектива, выпущенные в 1969 и 1970 годах. "Я думал, что это продолжится", - добавил он.

Согласно журналу "Роллинг стоун", The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Рок-коллектив из Ливерпуля является самым коммерчески успешным музыкальным коллективом в истории: число проданных копий его аудиозаписей превысило 600 млн. По количеству композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей 10 премий "Грэмми", а журнал "Тайм" включил ее участников в число самых влиятельных личностей ХХ века.

Коллектив просуществовал с 1960 по 1970 год, после чего распался, а каждый из его членов начал сольную карьеру. Из них до сих пор работают Маккартни и 81-летний экс- барабанщик Ринго Старр. Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после продолжительной борьбы с раком.