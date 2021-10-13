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Размер ежемесячного ипотечного платежа в РФ вырос на 14% за год - СМИ

09:32 13.10.2021 Источник: Известия

За год в России средний размер ежемесячного ипотечного платежа вырос на 14%, а самого кредита — на 16%, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости и банкиры. Сроки кредитов также выросли — примерно на 10%. При этом люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно. Изменения связаны с подорожанием квартир и ростом ипотечных ставок, говорят эксперты.

В банках ожидают дальнейшего роста среднего размера жилищных кредитов и снижения доли досрочных погашений.

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