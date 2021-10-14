"Игру в обмороки" студентов петербургского Университета профсоюзов оценит специальная комиссия
09:01 14.10.2021
Ученый совет Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов поставит точку в скандальной истории, случившейся в конце сентября в Университете профсоюзов (Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, СПбГУП). Питерские СМИ не раз сообщали о конфликте, который произошел 27 сентября на встрече студентов 3 курса кафедры режиссуры и актерского искусства с преподавателями, причем главным образом рассказывали о «зверствах» руководства СПбГУП - якобы, от разговоров с ректором студентка упала в обморок, а учащихся насильно удерживали в кабинетах начальства. На месте даже побывали представители полиции, которые нарушения порядка не обнаружили. В свою очередь руководство вуза отмечает, что студенты были связаны с несколькими бывшими педагогами “денежными подношениями” на сотни тысяч рублей, а также участвовали в подпольных занятиях в период ковидного локдауна. Эти странные связи сейчас изучают следователи и прокуратура.
Кроме того, ситуацию предстоит оценить специальной комиссии, созданной в вузе. Приказ об этом подписан ректором СПбГУП, академиком Александром Запесоцким. На основе доклада комиссии решение о судьбе студентов будет принимать Ученый совет известнейшего петербургского университета. Как сообщают представители вуза, пока преподаватели кафедры актерского мастерства отказались обучать участников конфликта, процесс приостановлен приостановлен до окончания разбирательства.
НОВОСТИ
- 09:20 14.10.2021
- Россия заняла третье место в мире по объемам майнинга биткоина
- 09:05 14.10.2021
- В Сербии сегодня начинаются совместные с РФ военные учения
- 09:00 14.10.2021
- В Норвегии неизвестный застрелил из лука пять человек
- 08:25 14.10.2021
- Несколько участков трассы Екатеринбург-Курган перекрыто из-за смога
- 08:00 14.10.2021
- До 10 градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 14 октября
- 07:45 14.10.2021
- Сенатор Круз, похоже, не добьется от Белого дома санкций против "Северного потока 2"
- 07:19 14.10.2021
- Власти Москвы установили величину прожиточного минимума на 2022 год
- 07:14 14.10.2021
- Вторая атомная подлодка проекта "Борей А" передадут ВМФ в конце года - СМИ
- 07:11 14.10.2021
- Путин: Для нас самая главная проблема и самая главная задача - это подъем доходов граждан страны
- 07:00 14.10.2021
- Путин еще не принял решения по поводу следующего президентского срока
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать