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"Игру в обмороки" студентов петербургского Университета профсоюзов оценит специальная комиссия

09:01 14.10.2021

Ученый совет Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов поставит точку в скандальной истории, случившейся в конце сентября в Университете профсоюзов (Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, СПбГУП). Питерские СМИ не раз сообщали о конфликте, который произошел  27 сентября на встрече студентов 3 курса кафедры режиссуры и актерского искусства с преподавателями, причем главным образом рассказывали о «зверствах» руководства СПбГУП - якобы, от разговоров с ректором студентка упала в обморок, а учащихся насильно удерживали в кабинетах начальства. На месте даже побывали представители полиции, которые нарушения порядка не обнаружили. В свою очередь руководство вуза отмечает, что студенты были связаны с несколькими бывшими педагогами “денежными подношениями” на сотни тысяч рублей, а также участвовали в подпольных занятиях в период ковидного локдауна. Эти странные связи сейчас изучают следователи и прокуратура. 

Кроме того, ситуацию  предстоит оценить специальной комиссии, созданной в вузе. Приказ об этом подписан ректором СПбГУП, академиком Александром Запесоцким. На основе доклада комиссии решение о судьбе студентов будет принимать Ученый совет известнейшего петербургского университета. Как сообщают представители вуза, пока  преподаватели кафедры актерского мастерства отказались обучать участников конфликта, процесс приостановлен приостановлен до окончания разбирательства.


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