Сбер предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином
18:59 13.10.2021
Сбер представил новый продукт для бизнеса - платформу «InSales: Онлайн-продажи», которая позволяет предпринимателям не прибегая к помощи программистов создать готовый сайт для реализации товаров или услуг с последующей выгрузкой в соцсети и на маркетплейсы.
Бизнесмену достаточно загрузить каталог товаров или услуг в личный кабинет или добавить все необходимые данные вручную, выбрать готовый дизайн шаблона и настроить необходимые пункты, к примеру с логистическими компаниями, сервисами оплаты, CRM-системами и телефонией - на платформе на выбор предоставляется 300+ готовых модулей и интеграций.
В качестве дополнительной поддержки Сбер добавил в InSales уникальное предложение — рассрочку с беспроцентным периодом в 30 дней, на развитие бизнеса денежные средства можно получить онлайн в формате 24/7. Предложение актуально для уже имеющихся и новых клиентов InSales.
«Новый сервис в маркетплейсе интернет-банка СберБизнес позволяет предпринимателям быстро и просто создать продающий сайт с возможностью чекаута и широким выбором площадок для продажи. Он станет отличным дополнением к линейке сервисов и услуг Сбера для предпринимателей. С помощью ʺInSales: Онлайн-продажиʺ пользователь может разместить свой каталог товаров на Ozon, Wildberries, Instagram, в соцсети "ВКонтакте", в СберМегаМаркете, на "Яндекс.Маркете", AliExpress и Avito. Заказы с разных платформ легко обрабатывать благодаря встроенной системе обработки заказов в одном окне и коммуницировать с покупателями через мессенджеры и социальные сети», — рассказала Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.
Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополнительные юридические документы и соглашения.
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