США реализуют свои деструктивные планы по расширению влияния в Центральной Азии - Нарышкин
20:45 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, еще не оправившись от этого поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы", - отметил глава СВР. - Здесь можно упомянуть и стремление расширить американское присутствие в Центральной Азии и недавно созданный военно-политический альянс Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов Америки, но и разрабатываемые Вашингтоном и союзниками планы по дестабилизации ситуации в преддверии целого ряда выборов различного уровня, которые в предстоящие годы пройдут в наших государствах".
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