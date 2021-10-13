США реализуют свои деструктивные планы по расширению влияния в Центральной Азии - Нарышкин

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона, несмотря на бегство из Афганистана, прорабатывает и реализует свои деструктивные планы по расширению влияния в Центральной Азии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, еще не оправившись от этого поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы", - отметил глава СВР. - Здесь можно упомянуть и стремление расширить американское присутствие в Центральной Азии и недавно созданный военно-политический альянс Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов Америки, но и разрабатываемые Вашингтоном и союзниками планы по дестабилизации ситуации в преддверии целого ряда выборов различного уровня, которые в предстоящие годы пройдут в наших государствах".