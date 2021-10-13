0
0
85
НОВОСТИ

США реализуют свои деструктивные планы по расширению влияния в Центральной Азии - Нарышкин

20:45 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона, несмотря на бегство из Афганистана, прорабатывает и реализует свои деструктивные планы по расширению влияния в Центральной Азии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, еще не оправившись от этого поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы", - отметил глава СВР. - Здесь можно упомянуть и стремление расширить американское присутствие в Центральной Азии и недавно созданный военно-политический альянс Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов Америки, но и разрабатываемые Вашингтоном и союзниками планы по дестабилизации ситуации в преддверии целого ряда выборов различного уровня, которые в предстоящие годы пройдут в наших государствах".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:18 13.10.2021
В Центробанке расскзали, что может привести к инфляционной спирали
0
4
20:28 13.10.2021
Здравоохранение 2.0: основные тренды цифровизации здравоохранения
0
107
20:03 13.10.2021
Рост цены на газ в Европе за день составил более 10%
0
150
19:50 13.10.2021
Умер экс-директор Чернобыльской АЭС, руководивший станцией в момент катастрофы
0
171
19:30 13.10.2021
В Молдавии объявлен "режим тревоги" в энергетике
0
195
19:00 13.10.2021
ЦБ объяснил, чем вызван рост инфляции в сентябре, 2021
0
242
18:59 13.10.2021
Сбер предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином
0
207
18:50 13.10.2021
Италия заинтересована в скорейшем признании ЕС "Спутника V" - Посол Стараче
0
231
18:20 13.10.2021
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия считаем ошибочными
0
269
17:40 13.10.2021
Путин: Власти РФ очень переживают в связи с падением доходов населения
0
308

Возврат к списку