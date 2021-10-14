Россия заняла третье место в мире по объемам майнинга биткоина

09:20 Источник: Эхо Москвы

Россия вышла на третье место в мире по объемам майнинга биткоина. Об этом свидетельствуют данные Кембриджского университета, на которые ссылается агентство Reuters. Доля России в майнинге биткоина превысила 11%. Для сравнения, в августе 2020 года она составляла 8%. Эхо Москвы