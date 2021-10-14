Узбекистан не планирует размещать на своей территории подразделения США - Минобороны

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Узбекистан не получал предложение о размещении на своей территории антитеррористических подразделений США и не планирует предпринимать такие шаги. Об этом в четверг сообщил корр. ТАСС руководитель информационной службы оборонного ведомства республики Бахром Зульфикаров.

"По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил Соединенных Штатов и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны", - сказал он.

В среду газета "Политико" сообщила, что представители Пентагона намерены в текущем месяце посетить Узбекистан, чтобы обсудить возможность размещения на его территории контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане. По сведениям издания, администрация Соединенных Штатов уже несколько месяцев ведет подобные переговоры с Узбекистаном и другими странами региона, граничащими с Афганистаном, который находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Политико" также отмечает, что Узбекистан "поднялся в списке" американских внешнеполитических приоритетов на фоне вывода ВС США из Афганистана.

В начале октября с визитом в Узбекистане находилась первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.