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Парламент Дагестана избрал главой республики Сергея Меликова

16:00 14.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Парламент Дагестана избрал Сергея Меликова главой республики. За него проголосовало подавляющее большинство депутатов. Всего кандидатов было трое. Сергей Меликов ранее работал в силовых структурах, а также был полпредом президента в Северо-Кавказском округе. Эхо Москвы

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