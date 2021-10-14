Парламент Дагестана избрал главой республики Сергея Меликова
16:00 14.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Парламент Дагестана избрал Сергея Меликова главой республики. За него проголосовало подавляющее большинство депутатов. Всего кандидатов было трое. Сергей Меликов ранее работал в силовых структурах, а также был полпредом президента в Северо-Кавказском округе. Эхо Москвы
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