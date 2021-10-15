Верховный суд РФ не счел отсутствие маски в общественном месте малозначительным нарушением
12:20 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу жителя Якутии, который настаивал на том, что отказ от ношения маски в общественном месте является малозначительным нарушением. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.
"С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("О малозначительности преступления и освобождении от наказания")", - говорится в постановлении суда.
Согласно материалам дела, сотрудник полиции задержал жителя Якутии без маски в торговом помещении, на нарушителя был составлен административный протокол и выписан штраф. Нарушитель обжаловал это постановление вплоть до Верховного суда РФ, настаивая на малозначительности проступка.
ВС РФ пришел к выводу о правомерности наложения штрафа и несостоятельности ссылки на малозначительность нарушения.
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