Не нужно торопиться с официальным признанием талибов - Путин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) нужно взаимодействовать, но не стоит торопиться с их признанием.

"Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что нужно с ними взаимодействовать, но торопиться тоже с этим нельзя", - сказал глава российского государства на саммите СНГ в пятницу.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.