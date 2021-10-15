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Не нужно торопиться с официальным признанием талибов - Путин

13:32 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) нужно взаимодействовать, но не стоит торопиться с их признанием.

"Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что нужно с ними взаимодействовать, но торопиться тоже с этим нельзя", - сказал глава российского государства на саммите СНГ в пятницу.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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