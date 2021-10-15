Сбер: в приоритете — финансирование зеленой трансформации
15:15 15.10.2021
На международном энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» прошла организованная при поддержке Сбера сессия «Российская энергосистема и климатическая повестка: эволюция или революция». Участники, среди которых представители Министерства энергетики, руководители крупнейших энергетических холдингов страны, Министерства экономического развития, Ассоциации развития возобновляемой энергетики, рассматривали риски и возможности частного и государственного сектора в развитии «зеленой» энергетики.
Представитель Сбер на сессии, вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова отметила высокие капиталовложения, связанные с переориентацией энергетики и подчеркнула, что без участия банковской сферы она маловероятна. В частности Сбер рассматривает «зеленую» повестку одним из приоритетных направлений развития бизнеса, и предлагает организациям, соответствующим ESG-принципам, ряд льгот: пониженную ставку, более гибкий подход к объему участия собственными средствами инициаторов в финансировании проектов и т. д.
Спикер банка подчеркнула важность поддержки регулятора в вопросе «зеленых» проектов, и сообщила, что платформа разрабатывается Сбером самостоятельно, потому все льготные условия предоставляются за счет самого банка. Также она сказала, что наработанные механизмы уже имеются, их нужно только применить.
«Банки, активно внедряющие ESG-принципы в свои бизнес-модели, при системных мерах государственной поддержки могут стать катализаторами “озеленения” российской экономики. Наш банк, как крупнейший финансовый институт страны, заинтересован в развитии бизнеса и страны и должен быть проводником финансирования для зелёной трансформации», — сообщила Ольга Харламова.
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