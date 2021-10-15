Италия, возхможно, скоро решит временно признать "Спутник V"
19:45 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о признании привитыми тех, кто вакцинирован не входящими в список одобренных в ЕС препаратами, включая "Спутник V", обсуждается в Италии, и решение будет принято в самое ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу корр. ТАСС представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.
"Вопрос о признании вакцин - "Спутника V" и китайских препаратов - обсуждается на европейском уровне, но есть возможность временного признания людей, прошедших полный курс вакцинации этими препаратами. И этот вопрос рассматривается в данный момент, и решение будет принято в самое ближайшее время", - сказал Рецца.
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