Италия, возхможно, скоро решит временно признать "Спутник V"

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о признании привитыми тех, кто вакцинирован не входящими в список одобренных в ЕС препаратами, включая "Спутник V", обсуждается в Италии, и решение будет принято в самое ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу корр. ТАСС представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

"Вопрос о признании вакцин - "Спутника V" и китайских препаратов - обсуждается на европейском уровне, но есть возможность временного признания людей, прошедших полный курс вакцинации этими препаратами. И этот вопрос рассматривается в данный момент, и решение будет принято в самое ближайшее время", - сказал Рецца.