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С 8 ноября в США будут пускать только вакцинированных препаратами из списков ВОЗ и FDA

22:50 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти с 8 ноября будут беспрепятственно пропускать на территорию страны только тех, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

"Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения", - говорится в сообщении.

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