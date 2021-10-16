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Из-за тлеющих торфяников в Екатеринбурге сохраняется дымка

09:20 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дымка из-за тлеющих на юге города торфяников сохраняется в районах Екатеринбурга, в том числе в центре. В воздухе также ощущается запах гари, передает корр. ТАСС.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города: Автовокзал, Солнечном, Ботаническом и Краснолесье. В пятницу дымка сохранялась в отдельных районах города. Сообщалось о наращивании МЧС группировки по тушению пожаров.

В пятницу городская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечного из-за тления торфяников.

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