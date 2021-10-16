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В честь убитого год назад учителя истории власти Франции открыли мемориальную доску

13:20 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр народного образования, по делам молодежи и спорта Жан-Мишель Бланкер открыли мемориальную доску в честь преподавателя истории Самюэля Пати, который год назад стал жертвой теракта. Прямую трансляцию церемонии из здания министерства образования в субботу вел телеканал Бэ-эф-эм.

В церемонии приняли участие родственники учителя, а также другие члены правительства. На доске написаны имя и фамилия убитого преподавателя истории, годы жизни, а также фраза, которая гласит, что Пати "был убит террористом за то, что он преподавал и защищал ценности республики, в том числе свободу слова". В своем выступлении премьер-министр указал, что Пати "служил Республике". Бланкер в свою очередь отметил, что учитель "был прав, когда учил свободе слова".

В субботу памятные мероприятия также пройдут в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, где работал учитель. Власти Парижа также назовут его именем сквер возле Сорбонны. Согласно информации Бэ-эф-эм, семью преподавателя примет президент Франции Эмманюэль Макрон. В пятницу память Пати почтили в школах Франции, проведя минуты молчания и специальные занятия.

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