По обвинению в коррупции бывший глава ЦБ Ирана приговорен к 10 годам
15:10 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сейф, занимавший на тот момент пост главы ЦБ, <...> обвиняется в создании условий для незаконной продажи 159,8 млн долларов США и 20,5 млн евро, а также халатности и злоупотреблениях и приговаривается к 10 годам лишения свободы", - цитирует Ходаэяна агентство ИРНА.
Кроме того, суд приговорил Сейеда Ахмада Арагчи, занимавшего пост заместителя главы ЦБ, к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.
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