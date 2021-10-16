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По обвинению в коррупции бывший глава ЦБ Ирана приговорен к 10 годам

15:10 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава Центробанка Ирана Валиолла Сейф приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом заявил в субботу официальный представитель судебных властей страны Забихолла Ходаэян.

"Сейф, занимавший на тот момент пост главы ЦБ, <...> обвиняется в создании условий для незаконной продажи 159,8 млн долларов США и 20,5 млн евро, а также халатности и злоупотреблениях и приговаривается к 10 годам лишения свободы", - цитирует Ходаэяна агентство ИРНА.

Кроме того, суд приговорил Сейеда Ахмада Арагчи, занимавшего пост заместителя главы ЦБ, к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.

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