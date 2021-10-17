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Туман над городом Орел помешал самолету с патриархом Кириллом на борту приземлиться вовремя

12:00 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушное судно, на борту которого находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не может приземлиться в Орле из-за погодных условий. Об этом сообщил в воскресенье митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) перед чином освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери, в котором должен принять участие патриарх.

"Погода препятствует приземлению его (патриарха Кирилла - прим. ТАСС) воздушного судна здесь, в Орле. Мы ожидаем его, [чтобы] закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию", - сказал митрополит.

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