Туман над городом Орел помешал самолету с патриархом Кириллом на борту приземлиться вовремя
12:00 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Погода препятствует приземлению его (патриарха Кирилла - прим. ТАСС) воздушного судна здесь, в Орле. Мы ожидаем его, [чтобы] закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию", - сказал митрополит.
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