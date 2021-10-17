Мигранты из Белоруссии проводят в Варшаве акцию под лозунгом "Стоп пыткам на границе"

15:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая демонстрация в поддержку пытающихся пройти в Польшу из Белоруссии мигрантов проходит в воскресенье в центре польской столицы, передает корр. ТАСС.

Акция проходит под лозунгом: "Стоп пыткам на границе". Участники демонстрации сформировали колонну и решили пройти маршем по улицам Варшавы. За происходящим следит полиция. Собравшиеся на демонстрацию выступают против действий правительства Польши, которое они обвиняют в бесчеловечности по отношению к мигрантам, в отказе предоставить им кров и медицинскую помощь. Протестующие требуют встречать нуждающихся хлебом и солью, а не колючей проволокой.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 19 тыс. мигрантов. Некоторые беженцы, которых не пропускают в Польшу, кочуют на границе. Тех, кому удается пройти на польскую территорию, пограничники возвращают на линию границы. В последние недели было зафиксировано пять случаев смерти среди мигрантов, их тела обнаруживали в разных местах в приграничном регионе.