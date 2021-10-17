0
0
140
НОВОСТИ

Мигранты из Белоруссии проводят в Варшаве акцию под лозунгом "Стоп пыткам на границе"

15:43 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая демонстрация в поддержку пытающихся пройти в Польшу из Белоруссии мигрантов проходит в воскресенье в центре польской столицы, передает корр. ТАСС.

Акция проходит под лозунгом: "Стоп пыткам на границе". Участники демонстрации сформировали колонну и решили пройти маршем по улицам Варшавы. За происходящим следит полиция. Собравшиеся на демонстрацию выступают против действий правительства Польши, которое они обвиняют в бесчеловечности по отношению к мигрантам, в отказе предоставить им кров и медицинскую помощь. Протестующие требуют встречать нуждающихся хлебом и солью, а не колючей проволокой.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 19 тыс. мигрантов. Некоторые беженцы, которых не пропускают в Польшу, кочуют на границе. Тех, кому удается пройти на польскую территорию, пограничники возвращают на линию границы. В последние недели было зафиксировано пять случаев смерти среди мигрантов, их тела обнаруживали в разных местах в приграничном регионе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:45 17.10.2021
Миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила работу по соображениям безопасности
0
61
16:35 17.10.2021
На 17-й день голодовки состояние здоровья Саакашвили ухудшается - врач
0
79
16:15 17.10.2021
В Польше произошло землетрясение магнитудой 4,6
0
126
14:37 17.10.2021
Локдаун в Мельбурне,который длился более 250 дней, скоро закончится
0
232
14:15 17.10.2021
Факт гибели четырех россиян в Албании подтвердили в посольстве РФ
0
260
14:06 17.10.2021
Песков рассказал, каким образом Путин общается с Зеленским
0
317
12:00 17.10.2021
Туман над городом Орел помешал самолету с патриархом Кириллом на борту приземлиться вовремя
0
366
11:54 17.10.2021
В России обновился антирекорд по заражению COVID-19
0
443
10:37 17.10.2021
Китай удивил США своей гиперзвуковой ракетой, облетевшей Землю по кругу - FT
0
591
10:18 17.10.2021
Германия занимает первое место в ЕС по числу поданных заявок на убежище
0
523

Возврат к списку