Миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила работу по соображениям безопасности
16:45 17.10.2021 Источник: Интерфакс
"Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность", - сказал он. По данным агентства, возле штаб-квартиры миссии в Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.
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