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Миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила работу по соображениям безопасности

16:45 17.10.2021 Источник: Интерфакс

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила операции в Донбассе по соображениям безопасности. Об этом заявил в воскресенье агентству Рейтер глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.

"Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность", - сказал он. По данным агентства, возле штаб-квартиры миссии в Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

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