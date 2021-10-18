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В Москве выявили 6 823 случая заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

13:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 823 против 6 740 днем ранее, до 1 726 237. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 70 днем ранее. Всего в городе умерли 30 232 человека (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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