В Москве выявили 6 823 случая заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
13:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 823 против 6 740 днем ранее, до 1 726 237. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 70 днем ранее. Всего в городе умерли 30 232 человека (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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