Игорь Додон заявил, что слагает мандат депутата парламента Молдавии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отказывается от мандата депутата парламента.

"Не вижу смысла быть в этом парламенте, я могу быть куда более эффективным на других постах <...>. Хочу показать власти, что не боюсь остаться без иммунитета. Хотите повоевать, хотите возбудить политические дела - начинайте. И я вам покажу, как борюсь и у кого тверже характер", - заявил он в понедельник на брифинге.