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QR-коды для посещения в кафе и ТЦ введут в Саратовской области до конца недели

13:20 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Саратовской области приняли решение ввести до конца текущей недели QR-коды для входа в ряд учреждений и заведений в регионе, сообщил вице- губернатор Роман Бусаргин на заседании регионального правительства в понедельник.

"На этой неделе тема уже должна заработать. Думаю, что представители бизнес-сообщества поддержат эти идеи, так как это позволит избежать закрытия заведений. К тому же должно простимулировать жителей области пройти процедуру вакцинации", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Саратовской области разрабатывают предложения по введению QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания в связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно- развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничена реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, на транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет и беременных женщин на дистанционную работу.

18 октября в Саратовской области зарегистрировано 408 новых случаев коронавируса - максимум с начала пандемии. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 95 176. Выздоровели с начала эпидемии 85 332 человека, за сутки - 228 человек.

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