Владельца оружия, из которого стреляли в школе под Пермью, привлекут к ответственности
14:32 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владельца оружия, из которого стрелял 12-летний мальчик в школе Пермского края, привлекут к ответственности. Также владелец будет лишен разрешения на хранение оружия, рассказали ТАСС в пресс- службе регионального управления Росгвардии.
"За нарушение условий хранения [оружия] владелец будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством и лишен разрешения на хранение и ношение оружия", - рассказал собеседник агентства.
Утром в понедельник 12-летний школьник принес с собой в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла поранился 11-летний школьник. Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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