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Заммэра Владимир Ефимов озвучил число квартир, которые Москва реализовала горожанам и бизнесу

16:40 18.10.2021

С января по сентябрь текущего года столичные жители, представители бизнеса и индивидуальные предприниматели приобрели более 2 000 квартир из фонда собственности города - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица реализует на торгах квартиры, которые невозможно предоставить москвичам в рамках городских жилищных программ из-за ряда параметров, например - по территориальному расположению, несоответствию необходимой площади либо состоянию. В торгах могут принимать участие как граждане, так и представители бизнес-сообщества, для этого нужно зарегистрироваться на Инвестиционном портале Москвы, открыть там лицевой счёт и получить усиленную электронную подпись.

Средства, поступающие в бюджет при реализации таких объектов направляются на строительство нового жилого фонда согласно программам реновации, а также улучшения жилищных условий жителей столицы.

«Квартиры, которые предлагает город, востребованы у граждан и бизнеса. В первом квартале этого года с торгов было продано около 400 объектов, а спустя шесть месяцев эта цифра достигла 1846. В настоящее время в продаже находится еще более 600 объектов жилой недвижимости», – отметил Владимир Ефимов.

В 2021 году среднее число участвовавших в торгах составило 13 претендентов, высокая конкуренция объясняется безопасным проведением сделок и отсутствием финансовых рисков при проведении сделок с городом.

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