Банды обстреляли кортеж премьер-министра Гаити

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные банды открыли огонь по кортежу премьер-министра Гаити Ариэля Анри, когда тот направлялся на памятную церемонию в честь 215-й годовщины убийства национального героя республики Жан-Жака Дессалина. Об этом в понедельник сообщает новостной портал "Аити либр".

Отмечается, что глава правительства не пострадал, но прибытие на мероприятие пришлось отложить на несколько часов. Во время отсутствия Анри на церемонии некоторые представители банд демонстративно возложили цветы к памятнику Дессалину.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.