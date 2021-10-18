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Шок в экономике после пандемии в целом преодолен, РФ находится в этом тренде - Мишустин

19:20 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шок, который испытала мировая экономика от пандемии коронавируса, в целом преодолен, Россия находится в этом тренде. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.

"Мир постепенно адаптируется к новым реалиям. Шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолен. Глобальная экономика вернулась к росту, и сегодня мы можем продолжить обсуждение всех актуальных вопросов так же открыто и конструктивно, как всегда это было на заседаниях нашего совета", - сказал Мишустин, открывая заседание.

"Россия находится в тренде мировых позитивных изменений, рост у нас также восстановился. Хороший результат дали меры по поддержке наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента", - добавил глава кабмина.

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