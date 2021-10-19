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В Чехии рассмотрят возможность передачи полномочий президента

09:00 19.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

В Чехии рассмотрят передачу полномочий президента Милоша Земана другим чиновникам, так как сам он госпитализирован и, по данным своего врача, не может выполнять обязанности, заявил преседатель Сената Чехии Милош Выстрчил на брифинге.

Сенат во вторник, 19 октября, обсудит возможность применения ст. 66 конституции Чехии, которая передаст президентские полномочия другим должностным лицам. В частности, полномочия господина Земана могут разделить между собой премьер-министр и спикеры обеих палат парламента, передает Radio Prague International.

Милошу Земану 77 лет, его госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге 10 октября. Коммерсантъ

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