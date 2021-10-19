В Чехии рассмотрят возможность передачи полномочий президента
09:00 19.10.2021 Источник: Коммерсант.ru
Сенат во вторник, 19 октября, обсудит возможность применения ст. 66 конституции Чехии, которая передаст президентские полномочия другим должностным лицам. В частности, полномочия господина Земана могут разделить между собой премьер-министр и спикеры обеих палат парламента, передает Radio Prague International.
Милошу Земану 77 лет, его госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге 10 октября. Коммерсантъ
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