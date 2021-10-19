Омская пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке, согласилась на переезд
10:00 19.10.2021 Источник: Эхо Москвы
В Омске согласилась на переезд пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке. Светлана Чернова приняла предложение мэрии переселиться в съемную квартиру по специальной, субсидированной цене — от 800 до 3000 рублей в месяц. Чиновники приступили к сбору необходимых документов.
До 1986-го Чернова жила в заводском общежитии, а после закрытия предприятия была вынуждена переехать в бытовку, сооруженную в переоборудованной цистерне — без водопровода и электричества, но с печкой-буржуйкой. Эхо Москвы
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