Омская пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке, согласилась на переезд

10:00 Источник: Эхо Москвы

В Омске согласилась на переезд пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке. Светлана Чернова приняла предложение мэрии переселиться в съемную квартиру по специальной, субсидированной цене — от 800 до 3000 рублей в месяц. Чиновники приступили к сбору необходимых документов.

До 1986-го Чернова жила в заводском общежитии, а после закрытия предприятия была вынуждена переехать в бытовку, сооруженную в переоборудованной цистерне — без водопровода и электричества, но с печкой-буржуйкой. Эхо Москвы