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Омская пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке, согласилась на переезд

10:00 19.10.2021 Источник: Эхо Москвы

В Омске согласилась на переезд пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке. Светлана Чернова приняла предложение мэрии переселиться в съемную квартиру по специальной, субсидированной цене — от 800 до 3000 рублей в месяц. Чиновники приступили к сбору необходимых документов.

До 1986-го Чернова жила в заводском общежитии, а после закрытия предприятия была вынуждена переехать в бытовку, сооруженную в переоборудованной цистерне — без водопровода и электричества, но с печкой-буржуйкой.  Эхо Москвы

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