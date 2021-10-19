Благотворительному сервису на московском портале mos.ru исполнился год

10:25

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, за год количество партнеров благотворительного сервиса mos.ru выросло до 55 организаций.

«Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тыс. Мы видим, что такой формат удобен и востребован. Отмечу и просветительскую функцию сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у людей - ближе познакомиться с теми, кто помогает другим», - рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В материале говорится, что сервис начал работу с середины октября прошлого года, через него можно перечислять пожертвования благотворительным фондам, минимальная сумма перевода - 50 рублей.

Отмечается, что Московский благотворительный сервис не имеет мировых аналогов, так как это цифровой проект, созданный государством. За год своей работы он получил несколько значимых наград: в январе 2021 года сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards, которую вручают организациям и людям за инновационные решения, оказывающие серьезное влияние на общество, в мае получил премию German Innovation Award, в июне удостоился сразу двух российских наград, став лучшим социальным проектом РФ и лауреатом премии CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис». В сентябре в номинации «Лидерство в служении обществу» сервис получил премию Communitas Awards.