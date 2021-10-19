Благотворительному сервису на московском портале mos.ru исполнился год
10:25 19.10.2021
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, за год количество партнеров благотворительного сервиса mos.ru выросло до 55 организаций.
«Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тыс. Мы видим, что такой формат удобен и востребован. Отмечу и просветительскую функцию сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у людей - ближе познакомиться с теми, кто помогает другим», - рассказала заммэра Наталья Сергунина.
В материале говорится, что сервис начал работу с середины октября прошлого года, через него можно перечислять пожертвования благотворительным фондам, минимальная сумма перевода - 50 рублей.
Отмечается, что Московский благотворительный сервис не имеет мировых аналогов, так как это цифровой проект, созданный государством. За год своей работы он получил несколько значимых наград: в январе 2021 года сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards, которую вручают организациям и людям за инновационные решения, оказывающие серьезное влияние на общество, в мае получил премию German Innovation Award, в июне удостоился сразу двух российских наград, став лучшим социальным проектом РФ и лауреатом премии CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис». В сентябре в номинации «Лидерство в служении обществу» сервис получил премию Communitas Awards.
НОВОСТИ
- 12:00 19.10.2021
- В России зафиксировали 1 015 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 19.10.2021
- Пятеро студентов в Гонконге получили почти 5 лет тюрьмы за участие в протестах - радио
- 11:20 19.10.2021
- Более 20% россиян прошли вакцинацию от гриппа
- 11:05 19.10.2021
- Большинство поляков винит в росте цен на энергию свою власть, а не ЕС или РФ - опрос
- 11:00 19.10.2021
- Мисс Украина отвергла критику радикалов и назвала русский удобным для себя языком
- 10:32 19.10.2021
- ВСУ нанесли удар из минометов по северному пригороду Донецка
- 10:20 19.10.2021
- В Челябинске задержан подозреваемый в отравлении животных зоопарка
- 10:05 19.10.2021
- Поддержки от работодателя в России не хватает каждой пятой работающей маме - опрос
- 10:00 19.10.2021
- Омская пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке, согласилась на переезд
- 09:32 19.10.2021
- Израиль направит $1,5 млрд на противодействие ядерной программе Ирана - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать