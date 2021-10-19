Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 700

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертей из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 73 против 69 днем ранее, до 30 305. Прирост стал максимальным с 4 августа, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения в столице увеличилось за сутки на 5 700 против 6 823 днем ранее, до 1 731 937. В относительном выражении прирост составил 0,33%.