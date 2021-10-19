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РФ не пострадает от нынешней ситуации в отношениях с НАТО, считает Песков

14:32 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не пострадает от нынешнего состояния отношений с Североатлантическим альянсом, поскольку диалога между сторонами и так не было. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. В случае необходимости, как уже разъяснял наш министр иностранных дел [Сергей Лавров], наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе, - сказал представитель Кремля. - Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся".

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