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Кабмин направит еще около 69 млрд руб. на соцвыплаты медикам на фоне пандемии - Мишустин

17:12 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ направит еще около 69 млрд рублей на социальные выплаты медработникам на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

"Очень непросто приходится нашим медицинским работникам, уже больше полутора лет они практически без перерыва заботятся о пациентах с ковидом. По поручению президента правительство продолжает поддерживать медработников. Для этого направим в регионы еще около 69 млрд рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года", - сказал Мишустин.

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