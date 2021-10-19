Армия Израиля ограничила доступ к прилегающим к сектору Газа районам

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля ограничила во вторник доступ к ряду районов, прилегающих к сектору Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После оценки ситуации армейское командование решило ограничить доступ к районам и транспортным артериям, прилегающим к сектору Газа", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "никаких особых инструкций для гражданского населения этих районов не вводилось", не приводя причин такого решения.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между еврейским государством и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.