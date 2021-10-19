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Врачи рекомендовали отправить Саакашвили в больницу

22:00 19.10.2021 Источник: Интерфакс

Медики советуют отправить в больницу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 20-й день продолжают голодовку в Руставской тюрьме.

"По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения", - заявил во вторник журналистам один из врачей специально созданной группы медиков Зураб Пагава.

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