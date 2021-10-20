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НОВОСТИ

Талибы разместят регулярные части на границе с Таджикистаном

14:32 20.10.2021 Источник: Интерфакс

Первые 150 обученных бойцов спецназа, выпускников учебного центра в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, приступят к службе в рядах регулярных подразделений армии движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает в среду официальное информационное агентство Bakhtar.

"Командующий спецназом Исламского Эмирата в провинции Тахар Мавлави Хузайфа заявил на церемонии выпуска, что бойцы прошли хорошую военную подготовку и готовы обеспечить безопасность людей и защитить границы", - говорится в сообщении.

По его словам, учебный центр продолжит подготовку профессиональных кадров для подразделений талибов.

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