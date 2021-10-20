Голикова заявила о необходимости расширять применение QR-кодов в регионах

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы РФ должны расширять практику допуска граждан на объекты и массовые мероприятия при наличии QR-кодов после окончания периода нерабочих дней. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства.

"После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", - сказала Голикова.