Голикова заявила о необходимости расширять применение QR-кодов в регионах
16:00 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регионы РФ должны расширять практику допуска граждан на объекты и массовые мероприятия при наличии QR-кодов после окончания периода нерабочих дней. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства.
"После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", - сказала Голикова.
НОВОСТИ
- 17:00 20.10.2021
- РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ - Путин
- 16:33 20.10.2021
- Игра от Сбера, в которой можно научиться инвестировать
- 16:32 20.10.2021
- Продлены соглашения о размещении в Белоруссии двух российских военных объектов - Шойгу
- 16:12 20.10.2021
- Власти РФ беспокоятся за возможные последствия энергокризиса в Европе - Путин
- 15:32 20.10.2021
- Путин одобрил предложение об объявлении в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней
- 15:22 20.10.2021
- Первый в России: МКБ привлек международный синдицированный кредит с привязкой к KPI в области ESG
- 15:12 20.10.2021
- Не менее 48 человек погибли в Непале за последние три дня из-за последствий ливней
- 15:00 20.10.2021
- В России занято 86,6% больничных коек для пациентов с ковидом - Голикова
- 14:32 20.10.2021
- Талибы разместят регулярные части на границе с Таджикистаном
- 14:12 20.10.2021
- Путин примет рамочное решение по нерабочим дням, а все разъяснения даст оперштаб - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать