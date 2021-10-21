У ВС Украины могут появиться на вооружении британские ракеты Brimstone

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания ведет переговоры с властями Украины по поводу продажи ей вооружений, в том числе ракет Brimstone ("Бримстоун"). Об этом сообщила в четверг газета "Таймс".

Как отмечается в статье, Минобороны Соединенного Королевства обсуждает с украинскими коллегами поставку ракет Brimstone, разработанных британским подразделением международного консорциума MBDA ("Эм-би-ди-эй"). По информации "Таймс", подобными ракетами с высокой точностью наведения могут быть оснащены украинские корабли.

Помимо этого, говорится в статье, Лондон обсуждает с Киевом возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 100 тыс. фунтов (138 тыс. долларов) за каждую на украинских самолетах. До этого подобные ракеты использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии. На сайте разработчика указывается, что спектр целей, которые способны поражать эти ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра, варьируется от быстро движущихся и маневрирующих машин, до танков, бункеров и кораблей.