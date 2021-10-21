0
0
141
НОВОСТИ

У ВС Украины могут появиться на вооружении британские ракеты Brimstone

07:10 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания ведет переговоры с властями Украины по поводу продажи ей вооружений, в том числе ракет Brimstone ("Бримстоун"). Об этом сообщила в четверг газета "Таймс".

Как отмечается в статье, Минобороны Соединенного Королевства обсуждает с украинскими коллегами поставку ракет Brimstone, разработанных британским подразделением международного консорциума MBDA ("Эм-би-ди-эй"). По информации "Таймс", подобными ракетами с высокой точностью наведения могут быть оснащены украинские корабли.

Помимо этого, говорится в статье, Лондон обсуждает с Киевом возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 100 тыс. фунтов (138 тыс. долларов) за каждую на украинских самолетах. До этого подобные ракеты использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии. На сайте разработчика указывается, что спектр целей, которые способны поражать эти ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра, варьируется от быстро движущихся и маневрирующих машин, до танков, бункеров и кораблей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 21.10.2021
Более трети россиян не готовы предоставлять биометрию работодателям ни при каких условиях - опрос
0
47
07:50 21.10.2021
Белому дома пока нечего сообщить о возможности встречи Байдена и Путина в этом году
0
92
07:35 21.10.2021
До России добрался новый вариант коронавируса - AY.4.2
0
121
07:20 21.10.2021
Песков: Ежегодная пресс-конференция Путина планируется
0
138
07:16 21.10.2021
Трамп решил запустить собственную соцсеть и дать отпор компаниям Кремниевой долины
0
144
07:00 21.10.2021
В Москве 21 октября может потеплеть до +14 градусов
0
147
23:30 20.10.2021
"Спутник V" может получить одобрение в течение ближайших 2-х месяцев - РФПИ
0
559
23:00 20.10.2021
ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается - РФПИ
0
511
22:30 20.10.2021
Саакашвили, согласен на госпитализацию, но голодовку не прекратит - врач
0
537
22:11 20.10.2021
Влести Белоруссии надеются, что ICAO отменит санкции против "Белавиа"
0
562

Возврат к списку