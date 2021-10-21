До России добрался новый вариант коронавируса - AY.4.2
07:35 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".
"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых (помещаемых - прим. ТАСС) в базу данных VGARus. <…> AY.4.2 - одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена", - сказал он.
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