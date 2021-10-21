0
0
90
НОВОСТИ

До России добрался новый вариант коронавируса - AY.4.2

07:35 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", обнаружены в России. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых (помещаемых - прим. ТАСС) в базу данных VGARus. <…> AY.4.2 - одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 21.10.2021
Более трети россиян не готовы предоставлять биометрию работодателям ни при каких условиях - опрос
0
47
07:50 21.10.2021
Белому дома пока нечего сообщить о возможности встречи Байдена и Путина в этом году
0
92
07:20 21.10.2021
Песков: Ежегодная пресс-конференция Путина планируется
0
138
07:16 21.10.2021
Трамп решил запустить собственную соцсеть и дать отпор компаниям Кремниевой долины
0
144
07:10 21.10.2021
У ВС Украины могут появиться на вооружении британские ракеты Brimstone
0
166
07:00 21.10.2021
В Москве 21 октября может потеплеть до +14 градусов
0
147
23:30 20.10.2021
"Спутник V" может получить одобрение в течение ближайших 2-х месяцев - РФПИ
0
559
23:00 20.10.2021
ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается - РФПИ
0
511
22:30 20.10.2021
Саакашвили, согласен на госпитализацию, но голодовку не прекратит - врач
0
537
22:11 20.10.2021
Влести Белоруссии надеются, что ICAO отменит санкции против "Белавиа"
0
562

Возврат к списку