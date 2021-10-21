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Число умерших от COVID-19 в мире приближается к 5 млн человек

08:40 21.10.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 242 млн 15 тыс. 196, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 921 тыс. 905 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 218 тыс. 907 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 731 тыс. 263.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 696 млн 383 тыс. 26 доз вакцины против коронавируса.

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