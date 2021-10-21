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НОВОСТИ

Четверых россиян в Турции обвинили в шпионаже - СМИ

09:00 21.10.2021 Источник: Эхо Москвы

В Турции арестована группа иностранных граждан, которых обвинили в военном и политическом шпионаже. Также они обвиняются в подготовке вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров. Среди задержанных четверо россиян, – сообщает газета Hürriyet.

Помимо россиян также арестованы один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.

Подозреваемые были задержаны в минувшую субботу, 9 октября, в ходе спецоперации турецких правоохранительных органов и нацразведки. Телеканал Haberturk опубликовал фото, на котором видно, что один из изъятых у них паспортов был российским.

Задержанным грозит от 15-ти до 20-ти лет тюрьмы.  Эхо Москвы

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