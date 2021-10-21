Партия Зеленского "Слуга народа" впервые в рейтинге популярности потеряла первое место
10:05 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая на Украине партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
"Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" - 13,9% [поддержки] всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; "Слуга народа" - соответственно 13,7% и 15,5%; "Батькивщина" [экс-премьера Юлии Тимошенко] - 12% и 13,6% и ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 11,5% и 13%", - отмечается на сайте социологической службы.
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