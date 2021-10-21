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Радиационный фон в находящемся возле Ростовской АЭС Волгодонске в норме - мэрия

11:00 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиационный фон в городе Волгодонске, находящемся в 13,5 км от Ростовской АЭС, не превышает норму, заявили ТАСС в городской администрации.

В четверг, по данным источника ТАСС в оперативных службах региона, произошла остановка второго энергоблока Ростовской АЭС из-за утечки пара. Затем, представитель Ростовской АЭС уточнил, что энергоблок отключен для проведения регламентных работ.

"По сегодняшним утренним сводкам все в норме, не превышает [нормальные показатели]", - сообщили в администрации.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.

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