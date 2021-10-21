Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября
13:27 21.10.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте отметил, что некоторые антиковидные меры будут действовать в столице после 8 ноября. Об этом говорится в указе, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.
В сообщении указывается, что «с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек».
Градоначальник рекомендовал организаторам мероприятий с количеством участников менее 500 человек руководствоваться этими же решениями.
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