Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября

13:27

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте отметил, что некоторые антиковидные меры будут действовать в столице после 8 ноября. Об этом говорится в указе, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении указывается, что «с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек».

Градоначальник рекомендовал организаторам мероприятий с количеством участников менее 500 человек руководствоваться этими же решениями.